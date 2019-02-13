Malatya Park'ta Atatürk sergisi açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 88. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi tarafından 'Atatürk Resim Sergisi' açıldı.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Malatya Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Başkan adayı Selahattin Gürkan, ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Cem Parlak, ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sergi ziyarete açıldı. Törenden sonra ziyaretçiler sergilenen resimleri inceledi.