Malatya Parkta ‘'Elden Ele'' örgü örme etkinliği

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam merkezinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Elden ele' örgü örme etkinliği gerçekleştirildi.

Özel bir iplik firması tarafından Malatya Park'ta düzenlenen etkinlikte şehir, şehir gezen, birbirlerini tanımayan kadınların ortak emeği ile hazırlanan örgüler yardıma muhtaç çocuklara ulaştırılıyor. Şimdiye kadar 22 şehirde, 3 bin 500'ün üzerinde örgü ile 2 bin 500 çocuğa yardım yapıldığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan İplik firmasının pazarlama ürün yöneticisi Elif İslam, ‘'Şehir şehir gezerek elden ele örgü örülmesini sağlıyoruz. İstanbul, Ankara, Konya, Lüleburgaz gibi birçok şehir ziyareti gerçekleştirdik. Amacımız bir şehirde başlanan atkı, bere gibi malzemelerin başka bir şehirde tamamlanması. Projenin en güzel tarafı ise burada başka kişiler başlıyor diğer ilimizde başkaları tarafından örgü tamamlanıyor. Çocuklar örgülerin kimler tarafından yapıldığını, örgülerin üstündeki isimlerden öğreniyorlar. Bu proje ile 4-5 bin civarında kadına ulaştık ve bu sayının yarısı kadar ise atkı ve bere gönderdik” şeklinde konuştu.

Çok anlamı ve çok güzel bir proje olduğunu söyleyen İslam, bütün kadınları yardıma muhtaç çocuklar için örgü örmeye davet etti.