Malatya Park'ta "Mağazacılar Günü" kutlandı

Her yıl 12 Aralık'ta kutlanan Mağazacılar Günü, bu yılda Malatya Park'ta düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Bando ekibi ile birlikte tüm mağazaları dolaşan AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan, mağaza çalışanlarının günlerini kutlayarak lokum takdim etti. Genel Müdür Arslan, 12 Aralık'ın mağaza çalışanlarının en özel günü olduğunu ifade ederek “Mağazacılığın, sektörün tüketiciye bire bir dokunan, müşteriyle en insani ilişkileri kuran kısmı olduğunu biliyoruz. Bu zor ve bir o kadar da önemli görevi sürdüren mağaza çalışanlarının 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü en içten duygularımla kutlarım” dedi.