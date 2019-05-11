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Malatya Park'ta ‘Ramazan Coşkusu'

Malatya’da Ramazan Geceleri, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde her akşam yaşatılıyor.

Malatya'da Ramazan Geceleri, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde her akşam yaşatılıyor.


Kentin en çok ziyaret edilen alanlarından biri olan Malatya Park'ta, Ramazan Ayı nedeniyle her akşam farklı etkinlikler sahne alıyor. Eski Ramazan Günlerinin yaşatıldığı AVM'de, vatandaşlar iftardan sonra o eski günleri yaşıyor.


Ramazan boyunca Aşuk-Maşuk, Mumya Yarışması, Hacivat-Karagöz gibi etkinlikler de her akşam AVM'de etkinlikler kapsamında sahneleniyor.

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