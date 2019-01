Malatya Park'tan gazetecilere kutlama

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Yılmaz Arslan, gazeteciler ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, " Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak 9 yıl boyunca Malatya basınını hep yanımızda gördük. Her zaman bizim gücümüze güç katmıştır, biz paydaş olarak gördük bunda sonrada böyle göreceğiz" dedi. Yılmaz ayrıca bu yıl Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinin 10 ‘uncu yıllından dolayı çok farklı programlar yapacaklarını söyledi.

Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, "Her yıl geleneksel olarak Malatya basını ile 10 Ocakta bir araya geliyoruz. Bizler faniyiz bu kurumlar kalıcı Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi güzel işler yapıyor Malatya'da eksikleri olabilir basın bizim ayağımız, kulağımız aynı zaman da Malatya ‘da içinde geçerli bu. Her doğruyu her yerde belki söylemeye zorlanırsanız bile fakat şartlar onu getiriyor bizler hep beraber bu şartlar içerinde yaşıyoruz" diye konuştu. Düzenlenen etkinliğe Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, cemiyet ve dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışan gazeteciler katıldı.

Öte yandan programın sonunda bugün doğum günü olan Gazeteci Resul Özbey'in de doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Etkinlikte ayrıca gazetecilere hediye de takdim edildi.