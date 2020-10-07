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Malatya polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Malatya polisi tarafından altın ve para çalan iki kadın yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Polis Merkezi Amirliğine müracaata bulunulan faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu tespit edilen M. E. B. isimli şahıs ve söz konusu motosiklet İzzetiye Mahallesinde Battalgazi Polis Merkez Amirliği ekiplerince ele geçirildi. Motosiklet müştekisine teslim edilerek, tahkikata başlandı. Diğer yandan, Sarıcıoğlu Mahallesinde park halinde bulunan bir araç içerisinden meydana gelen 165 kilogram yaklaşık 4 bin TL değerindeki kuru kayısının çalınması olayının failleri yakalandı. F.M. ve C. G. isimli şahıslar Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınıp tahkikata başlandı.


Altın ve para çalan iki kadın tutuklandı


Bu arada, Hırsızlık Büro Amirliğince, iki ayrı adreste farklı tarihlerde yaşanan 22 ayar yüzük, 2 kolye, 9 bin TL ve 1 altın bilezik hırsızlık olaylarını kapı dili düşürmek suretiyle gerçekleştirdikleri tespit edilen Y. T. ve C. K. isimli kadınlar yakalandıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

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