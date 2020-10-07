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Malatya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişi yakalandı.

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik takip çalışması gerçekleştirildi.


Yapılan çalışma sonucu, 22 gram Metamfetamin maddesi, 35 adet yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Konu ile ilgili B.A ve E.Ş isimli zanlılar yakalanarak TCK 188 ve TCK 191 maddesinden işlem yapıldı ve adli makamlara sevk edildi.

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