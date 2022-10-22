İhlas Haber Ajansı

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Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da polis tarafından düzenlenen 5 ayrı operasyonda yaklaşık 6 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen 5 ayrı operasyonda yaklaşık 6 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, ekip tarafından gerçekleştirilen beş ayrı operasyonda 3 kilo 915 gram skunk , 1 kilo 715 gram kubar esrar , 5,45 gram sentetik kannobinoid , 33,78 gram metamfetamin maddeleri ile 12 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 170 TL ele geçirildi.


Altı kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M.'ye adli kontrol uygulanırken, E.Ç., F.A., H.A., Y.B. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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