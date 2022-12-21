Malatya polisinde öğrencilere anlamlı yardım

Malatya'nın Pütürge ilçesinde polis tarafından 52 öğrenciye mont ve kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Malatya'da vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri diğer taraftan da sosyal projelerle gönüllere dokunuyor. Bu çerçevedeki çalışmalarını sürdüren Malatya polisi Pütürge ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün “kardeş okul” projesi çerçevesinde 52 öğrenciye mont ve kışlık ayakkabı yardımı yaptı.

Emniyet mensuplarının benzer projeleri kent genelinde sürdüreceği bildirildi.