Malatya polisinden kaçakçılara operasyon

Edinilen bilgiye göre, Malatya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 9 adet gümrük kaçağı android işlemcili cep telefonu, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 22 bin 800 dal makaron, 13 litre el yapımı sahte alkollü içki ve 3 bin 269 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Konular ile ilgili 7 şahıs hakkında tahkikata başlandı.