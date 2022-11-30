İhlas Haber Ajansı

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Malatya polisinden kış lastiği uyarısı

Malatya’da trafik polisleri, 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda sürücüleri uyardı.

Malatya'da trafik polisleri, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda sürücüleri uyardı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği kullanım zorunluluğu hakkında uyarı yapıldı. Kentin muhtelif noktalarında yapılan uygulamalarda polis ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine, kış lastiği konusunda uyarılarda bulundu.


Kış lastiğinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunun vurgulandığı denetimlerde yarın itibaren denetimlerin arttırılacağı belirttirilerek kurala uymayan sürücülere cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

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