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Malatya polisinden şefkat eli

Malatya’da yaralı bulunan sokak köpeğine sahip çıkan polis ekipleri, barınağa teslim ettikleri köpeğin tedavi edilmesini sağladı.

Malatya'da yaralı bulunan sokak köpeğine sahip çıkan polis ekipleri, barınağa teslim ettikleri köpeğin tedavi edilmesini sağladı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Kale ilçesi Emniyet Amirliği önünde yaralı halde bulunan sokak köpeğine polisler sahip çıktı. İlk müdahalesi polis merkezinde yapılan yaralı köpek daha sonra Belediye Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi. Burada tedavisi yapılan köpeğin barınakta bakılacağı öğrenildi.

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