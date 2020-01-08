Malatya polisinden şok uygulama

Malatya'da, silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, aranan 10 şahıs da yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından son 24 saat içerisinde yapılan şok uygulamalarda şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi. Denetimlerde 6 bin 125 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 0,92 gram esrar maddesi, maddesi, 17 adet uyuşturucu hap, 6 adet kesici alet, tarihi eser olarak değerlendirilen 24 adet sikke ve 1 adet ok ucu ile 4 adet dedektör ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Kasten yaralama, tehdit, hakaret olayları ile ilgili olarak olayın faili firar şüphelisi bir şahıs tespit edilerek yakalandı. 14 yoklama kaçağı şahıs tespit edilmiş, gerekli tebligat yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma sucundan 375 bin TL Adli Para Cezası ile Hükümlü veya Tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 3 ayrı dosyadan 68 yıl 10 ay cezası olan cezaevi firarisi 1 şahıs ,özel bir bankada sahte çek kullanmak isteyen 2 şüpheli şahıs, ateşli silahla yaralama olayının şüphelisi 1 şahıs

silahlı kavga şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Otodan Hırsızlık Olayı şüphelisi 1 şahıs yakalandı. Şüpheli tarafından çalınan cep telefonu müştekiye teslim edildi.

Kıraathane, 4 birahane ve 2 pavyon denetlendi.