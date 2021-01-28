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Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe

Malatya’da polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 360 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 360 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcunun eşyaları arasına gizlenmiş 1 kilo 260 gram toz, 1 kilo 100 gram kubar esrar maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.U. isimli şahıs gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı.

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