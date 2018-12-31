Malatya POMEM'de mezuniyet coşkusu

Malatya POMEM'de gerçekleşen mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini alması ile başladı. Törende mezunlar adına bir konuşma yapan okul dönem birincisi Mustafa Çoban, daha sonra yaş kütüğüne plaket çaktı. Törenin açılış konuşmasın yapan POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, "Milletimizin canını ve namusunu korumak ve ülkemizin iç güvenliğini sağlamak çok ciddi ve şerefli görevi üstlenen teşkilatımızın sunmuş olduğu güvenlik hizmetlerin kalitesi elbet teki donanımlı kaliteli insan gücü ile doğru orantılıdır. En temel amacımız bize emanet edilen evlatlarımızı ve yarının polislerini Atatürk ilke inkılapları ve hukukun üstünlüğü ilkesine yürekte devletimize ve milletimize sadakatli her şart ve zeminde dürüstlükte taviz vermeyen polisler yetiştirmektir” dedi.

Nalçacı'nın konuşmasının ardından konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu vatanın canlarını mallarını feda eden yiğitlerle ayakta kaldığın ifade ederek,”Bu bayrak, için bu vatan canımız, malımız, kanımız feda olsun. Bu vatan birçok boyutu ile korunmakta ama eğer güvenlik güçleri açısından, askeriniz, polisiniz açısından zayıfsanız, gücünüz yoksa o zaman düşmanlarınızın kargalar gibi üşüştüğünü görürsünüz” diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımızca her türlü tehdit ve kaygıdan uzak kullanılabilmesi için huzurlu bir ortamın sağlanması Devletimizin en temel görevlerindendir. Türk Polis Teşkilatı, 173 yıllık köklü mazisinin verdiği tecrübe ve güvenle ülkemizde özgürlüklerin ve güvenliğin teminatı olmuş, huzurumuza ve kardeşliğimize yönelen her türlü tehdide karşı yılmaz bir şekilde mücadele göstermiş, binlerce mensubunu bu uğurda şehit ve gazi vermiştir. Türk Polisi vatan, millet ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğunda canını ve kanını feda etmekten kaçınmamış, ülkemizin bağımsızlığı tehlike altında kaldığında demokrasinin ve seçilmiş iradenin dimdik yanında olmuştur."

Baruş, “Türk Polisi dün olduğu gibi bugün de, bu mücadelesini örnek bir fedakârlık ve feragat anlayışı ile devam ettirmektedir. Polisimiz; Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör odaklarına karşı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine karşı,gençliğimizi ve geleceğimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu çetelerine, karşı,insanlarımızın canını, malını, namusunu, şerefini ve özgür iradesini hedef alan tüm suçlulara karşı verdiği mücadelesini, üstün bir görev ve sorumluluk bilinciyle başarı ile sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Mezun olan polis memurlarına da seslenen Vali Baruş, “Bugün sizlere çok onurlu bir görev tevdi edilmektedir. Yeni görev yerlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Polis olmakla, ömrünüz boyunca şerefini yüreklerinizde taşıyacağınız güzel bir mesleğe adım atıyorsunuz.Polislik, gece gündüz demeden çok çalışmaya, kendinizin ve ailenizin hayatından feragat etmeye hazır olmak demektir.Polislik, halkımızı rahatsız eden her türlü olaydan rahatsızlık duymak, onu önlemek için gayret göstermek demektir. Polis sadece asayiş ve güvenliğin teminatı değil, aynı zamanda devletin ve demokrasinin itibarını koruyan muhafızdır. Polis sadece suç ve suçluları ortaya çıkararak adaletin tecellisine yardımcı olan değil, aynı zamanda yolda kalmışın, mazlumun, kimsesizlerin elinden tutan merhamet elidir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 22. dönem polis adayları yemin ederek kep fırlattı. Tören sonunda adaylar, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini hep birlikte paylaştı.

Mezuniyet törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile çok sayıda davetli katıldı.