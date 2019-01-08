İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya-Pütürge yolu yeniden ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Pütürge karayolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye gidemeyen Belediye Başkanı Mehmet Polat ise, "Tamamen iletişim kopuyor ilçeyle. İnsanlar ızdırap çekiyor çile çekiyor” dedi.


Malatya'da dün başlayan kar yağışı bugün de kent genelinde etkisini hissettiriyor. Bir çok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken Malatya-Pütürge yolu da öğlen saatlerinde kar ve tipi nedeniyle kapatıldı. Bölgede iş makineleri yolu açmaya çalışırken, Kubbe Dağı mevkindeki tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi verildi.


Malatya Merkezden Pütürge ilçesine gitmek için yola çılan Belediye Başkanı Mehmet Polat'ta, yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Başkan Polat, şuan itibariyle yoğun bir tipi olduğunu ve araçların bir çoğunun kara saplandığını söyledi.


Yolda kar küreme araçlarının çalıştığını söyleyen Polat, “Rabbim nasip etseydi, şu dağı bir delseydik kurtulsaydık bundan. Büyük bir çile gerçekten. Tamamen iletişim kopuyor ilçeyle. İnsanlar ızdırap çekiyor çile çekiyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.