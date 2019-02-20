Malatya Sağlık-Sen'den ‘Döner Sermaye' eylemi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen eylemde konuşan Sağlık-Sen Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Bingöl, sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık sisteminin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sisteminin artık fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde mutsuzluk kaynağı haline geldiğini söyledi.

Bingöl, “Nasıl ilaçların ve gıdaların son kullanma tarihi varsa sistemlerin de son kullanma tarihi vardır ve Döner Sermaye Sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur” dedi.

Sabit ek ödemelerin gün geçtikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kaplamaya başladığını ifade eden Bingöl, “Bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluşturmaktayken bugün yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır artmamaktadır. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü performans ödemesi almamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya almamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Personel ile çalışan servislerde iş yükü daha da artmaktadır. Tasarruf çalışanların üzerinden yapılmamalıdır. Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin kaldırılması sağlanmalıdır. 14 Yıldır artmayan SUT fiyatlarının artırılması gerekmektedir. Hastanelerin borçları sağlık çalışanlarına yansıtılmamalıdır. Hekim dışı çalışan personellerin ek ödeme katsayılarının artırılması ve vergi yükünün azaltılması gerekmektedir. Sabit ek ödemeler maaş ödemesine yansıtılmalıdır. Sabit ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının önemli motivasyon kaynaklarından biri olan döner sermaye sistemi artık ne yazık ki sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalı, bu arada da ilimizdeki sağlık kurumları mümkün olduğunca döner sermayeyi en üst oranlardan dağıtılmalıdır”diye konuştu.