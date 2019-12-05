Malatya şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü şehir merkezinde sabah saatlerinde karla karışık olarak başlayan yağış, daha sonra kar halinde devam etti.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Meteoroloji yetkililerince kar yağışının aralıklarla kar ile karışık yağmur ve kar şeklinde kadar devam edeceği belirtildi. Geçen yılla oranla kentte kar yağışının daha az görülmesi nedeniyle vatandaşlar yılın ilk kar yağışında bol bol öz çekim yaptı.