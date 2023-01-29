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Malatya Şehir Spor takımı namağlup şampiyon

Malatya U16 Futbol Ligi’nde mücadele eden, Malatya Şehir Spor takımı grubunda namağlup şampiyon oldu.

Malatya U16 Futbol Ligi'nde mücadele eden, Malatya Şehir Spor takımı grubunda namağlup şampiyon oldu.


15 takımın katıldığı ligde Malatya Şehir Spor takımı oynadığı 16 karşılaşmalarda hiç mağlup olmazken, rakip filelere 55 gol attı.


U16 liginde mücadele eden Karakavakspor ise 28 puanla 2. sırada ligi tamamladı.


U 16 Ligi'nde şampiyon olan Malatya Şehir Spor'a şampiyonluk kupasını Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti.

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