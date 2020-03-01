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Malatya şehitler için tek yürek oldu

Malatya’da sosyal medya üzerinden toplanan yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile İdlib şehitleri için konvoy yaptı.

Malatya'da sosyal medya üzerinden toplanan yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile İdlib şehitleri için konvoy yaptı.


Malatya'da, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen saldırıya Türk Bayrakları ile brilikte konvoy yaparak tepki gösteren Malatyalılar, 2.Ordu Komutanlığı önüne giderek askere destek verdi.


Sosyal medya üzerinde toplanan grup, Malatya Büyükşehir Belediye binasının yanında toplandı. Burada çok sayıda araç ile şehir turu yapan gurup daha sonra 2. Ordu Komutanlığı önüne gidilerek burada İstiklal Marşı okuyup askere destek verdi.


Grup burada ellerinde Türk bayrakları ile ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrağa uzanan eller kırılsın' sloganları attı.


Otomobilleri Türk Bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Destek eylemine at üstünde Türk Bayrağı ile katılan vatandaş da büyük ilgi gördü.

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