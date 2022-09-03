Malatya Şeker Fabrikası'nda yeni sezon pancar alım sezonu başladı

2022-2023 pancar alım sezonunu başlatan Malatya Şeker Fabrikası'nda bu yıl 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor. Sezon açılışına katılan Türk Şeker Genel Başkanı Dr. Muhiddin Şahin, şeker üretiminde hiçbir zaman sıkıntı olmadığını belirterek, “Bunun için üzülmeye veya kıtlık olacak kaygısı içerisine girmeye gerek yok” dedi.

Malatya Şeker Fabrikası'nın 67. Dönem pancar alım sezonu düzenlenen törenle başladı. Fabrika alanında gerçekleşen törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Törende konuşan Türkşeker Genel Başkanı Dr. Muhiddin Şahin, 1926 yılından itibaren 97 yıldır Türkiye'ye tat verdiğini belirterek, “Daha yüzyıllar boyunca Malatya Şeker Fabrikasıyla birlikte tat vermeye devam edecektir diye ümit ediyoruz. Şeker Fabrikaları Türkiye'de gübre, şeker, kimya ve hayvancılık sanayilerinin gelişmesinde ciddi katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.

Şahin, ülkede şeker arzından dolayı sıkıntı olmadığını ve kıtlık kaygısına girilmemesi gerektiğini de belirterek, “Ülkede hiçbir zaman bir şeker krizi ve şeker arzında sıkıntı yok. Ukrayna savaşından kaynaklanan ufak bir dalgalanma oldu ama genel olarak Türkiye'de ortalama kişi başına şeker tüketimi yaklaşık 31 kilodur. Yıllardır bu oran çok fazla değişmemiştir. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 700 bin şeker üretilir. Bizim üretimimiz tüketimimize yetecek seviyededir. Bunun için üzülmeye veya kıtlık olacak kaygısı içerisine girmeye gerek yok. Şeker üretimimizin bu yıl çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Türkiye'deki şeker üretim kapasitesi 3 milyon 600 bin ton, ihtiyacımız olan 2 milyon 700 bin tondur” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise geçtiğimiz sezonda 435 bin ton pancar üretimi karşılığında 45 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl da yaklaşık 500 bin ton civarında pancar üretimi gerçekleştirilip karşılığında da 50 bin ton şeker üretimi planlandığını söyledi.

Törende konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'da yeni pancar alım sezonunun tüm üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Milletvekili Kahtalı, geçtiğimiz aylarda ortağı olduğu firma ile ilgili ortaya atılan iddialara da yerinde cevap verdi. Malatya Şeker Fabrikası üzerinden siyasi polemiklere girilmemesi gerektiğini ifade eden Kahtalı, “Türkiye'deki tüm şeker fabrikalarının kontrollü bir şekilde idare edildiğini vatandaşlarımızın bundan müsterih olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu yıl Malatya'mızda şekerle ilgili birçok spekülasyonlar çıktı. Bu fabrikadan 1 torba dahi şeker ne şahsım ne de hissedarı olduğum şirket satın almamıştır. Bununla birlikte bazı sivil toplum kuruluşları ve onlarla beraber bu işi siyasi ranta çevirmeye çalışanlar da burada spekülasyon yaparak hem şahsım üzerinden hem partime zarar vermeye çalıştılar. Bunlara çanak tutanlar da oldu. Şeker fabrikası çok kıymetli bir tesisimiz Türkiye için önemli o yüzden Malatya'mızdaki şeker fabrikamızı siyasi emellerinize, bunu kendinize çıkar elde etmek için kullanmanıza gerek yok” ifadelerini kullandı.

Kahtalı'nın iddialara yönelik açıklamalarını Türkşeker Genel Başkanı Dr. Muhiddin Şahin ve Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun'da doğrularken, törende son olarak Vali Hulusi Şahin söz aldı.

Vali Hulusi Şahin'de Türk Şeker'in kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek,” Hem pandemi dönemi hem de Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye'de çok daha az hissedilmesi bu tesislerin ve bu imkanların elimizde olması sayesinde oldu” dedi. Şeker Fabrikası'nın Malatyalılar için çok değerli bir tesis olduğunu kaydeden Şahin, “Tüm şeker fabrikaları Türkiye'miz için çok değerli. Gözümüz gibi bakmalıyız. Piyasada rekabet edebilir hale getirmek için ne tür yatırımlar gerekiyorsa, ne tür fedakarlık gerekiyorsa onu da yapmalıyız ve bu tesisleri bu kurumları yaşatmalıyız. Eğer bunlar yaşarsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti de içinden geçtiğimiz bu zor günleri hasarsız bir şekilde atlatır. Sadece kendimize değil dünyaya da fayda sağlarız” ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilmesiyle 67. dönem pancar alım kampanyası resmen başlamış oldu. 2022-2023 pancar alımında 445 bin ton pancar alınarak bunun 400 bin tonu işlenecek. Bu üretimden ise 50 bin ton şeker üretilmesi hedeflenirken, yine 120 bin ton küspe ve 18 bin ton da melas üretilmesi bekleniyor.