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Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

Malatya’da, Dünya Çevre Gününe ilişkin Malatya şivesi ile billboard tasarımı gerçekleştirildi.

Malatya'da, Dünya Çevre Gününe ilişkin Malatya şivesi ile billboard tasarımı gerçekleştirildi.


Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi ortaklığında, Malatya şivesi ile Dünya Çevre Gününe istinaden billboard tasarımı gerçekleştirildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından son şekli verilen, ekmek israfı, su tasarrufu, hayvanları koruma, ağaç dikimi, elektrik tasarrufu gibi farklı boyutlarda hazırlanan sloganlar güldürürken düşündürüyor.


Toplumda çevre bilinci duyarlılığını arttırarak gelecek nesillere, emanet alınan bu güzelliklerin daha güzel ve daha yaşanır halde miras bırakılması adına “Her şey sizin için, her şey sizinle güzel” denildi.

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