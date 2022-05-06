‘Malatya Sokakları' fotoğraf sergisinde geziliyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde açılan Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi kursiyerlerinin çekmiş oldukları fotoğraflardan oluşan ve Malatya'da ilki düzenlenen ‘Malatya Sokakları' konulu Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Park AVM'de açılan fotoğraf sergisini sanatseverlerle birlikte gezerek, çekilen kareleri inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi kursiyerlerini tebrik ederek kutladı.

Malatya'da ilk kez düzenlenen ‘Malatya Sokakları' konulu Fotoğraf Sergisinde, Malatya'nın farklı noktalarından insan ve hayat manzaralarının yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın farklı güzelliklerinin sanatsal faaliyetlerle ön plana çıkartılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Malatya'nın kültürel ve sanatsal vizyonunu geliştirecek yeni bir sergiyi daha hizmete sunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimiz bünyesinde açılan Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesindeki derslere katılan 11 kursiyerimizin Malatya ve Yeşilyurt'tan insan ve hayat manzaralarına yönelik çektikleri güzel fotoğraf karelerini ‘Malatya Sokakları' adı altında açılan sergiyle hemşehrilerimizin beğenisine sunduk. Malatya'da ilk kez açılan bu sergimiz Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin yeni, farklı ve özel hizmetleri arasında yerini almıştır. Kültürel ve sanatsal yönden çok güçlü temellere sahip kentimiz ve ilçemizin var olan bu zenginliklerine bizlerde toplumsal farkındalık oluşturacak bu tür faaliyetlerle katkı sunmaya çalışıyoruz. Malatya Park AVM Yönetiminin destekleriyle açtığımız bu sergimizde çok özel ve değerli fotoğraf kareleri yer almaktadır. Tüm hemşehrilerimizin bu sergiyi mutlaka gezmelerini tavsiye ediyorum. Malatya sokaklarından en güzel kareleri yakalamak adına büyük bir çaba sarf eden, sanatsal yönden de ilgi uyandıracak etkili resimleri bir araya getirip Malatya'da ilk kez bu tür bir serginin açılmasını sağlayan bütün fotoğraf sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Kültürel ve sanatsal hizmetlerde yakaladıkları başarıları yeni projeleri geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Çınar, “ Yeşilyurt'umuzun kültürel zenginliklerine ve sanatsal vizyonuna değer katan, insanlar üzerinde farklı etkiler uyandıracak özel bir sergiyi daha hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak ilçemizin her alanda markalaşması, her alanda farkındalık oluşturan hizmetlere kavuşması adına ortaya koyduğumuz büyük gayretleri, bu tür sanatsal hizmetlerimizle daha ileriye taşıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün hizmetleri, Kent Konseyimizin bu tür faaliyetleri neticesinde Yeşilyurt'un kültürüne ve sanatsal yapısına değer katan başarılı hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi bu tür faaliyetlerle buluşturup, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler noktasındaki taleplerine de en güzel şekliyle karşılık veriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte hem açık alanlarda hem de kapalı alanlardaki kültürel etkinliklerimize daha fazla ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Çınar konuşmasından sonra serginin açılışına katılanlarla birlikte 8 Mayıs 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak olan serginin açılış kurdelesini kesti.