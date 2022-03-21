İhlas Haber Ajansı

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Malatya, son 20 yılın en çetin kışını yaşıyor

Son 20 yılın en çetin kışını yaşayan Malatya’da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Son 20 yılın en çetin kışını yaşayan Malatya'da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.


Son 20 yılın en çetin kışını yaşayan Malatya'da hava sıcaklığı mevsim normallerin altında seyrederken, kar yağışı ise aralıklarla sürüyor. Kırsallar kesimlerde yer yer 30 santimetreye ulaşan kar ile birleşen soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, beyaza bürünen Doğanşehir ilçesinde eriyen kar suların oluşturduğu sarkıtlar ise dikkat çekiyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından don uyarısında bulunduğu kent genelinde soğu havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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