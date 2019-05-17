Malatya spor camiası ASMYD'nin iftarında bir araya geldi

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği tarafından verilen iftar yemeğinde Malatya spor camiası bir araya geldi.

Dernek üyeleri ve spor taban birlikleri temsilcilerinin buluştuğu programa TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya Şubesi İl Temsilcisi Nihat Bayındır, Yeşilyurt Belediyespor teknik direktörü Hayati Palancı ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Murat Kayapınar, Özgür Karataş, Mehmet Güllü ve Faruk Akçınar katıldı.

“Ramazan ve iftar demek bir olmaktır, paylaşmaktır”

İftar programının ardından bir konuşma yapan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik sporda birlik beraberlik konusuna vurgu yaparak, "Mübarek bir ayın içerisindeyiz. Ramazan ve iftar demek bir olmaktır, paylaşmaktır. Biz de bugün spor camiamızın değerli büyükleri ve kendi üyelerimizle bir aradayız. ASYMD genel başkanlığı olarak bazı organizasyonları geleneksel hale getirmek istiyoruz. İftar programımızda ilimizin önde gelen spor adamlarını buluşturmak bizler için aynı zamanda bir görevdir. Malatya amatörüne, salon sporlarına, profesyonel futbola hizmet veren tüm kurumların temsilcileriyle bir araya gelip birlikteliğimizi pekiştiriyoruz. Katılım gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.