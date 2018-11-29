Malatya Stadyumu'nun zemin ve saha kalitesi denetime alındı

Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Malatya Stadyumu geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından çim zemin ve çim saha kalitesi denetimine alındı. TFF tarafından geçen yıl uygulanmaya başlanan saha denetimleri, denetlenen stadyumun ulusal ve uluslararası müsabakalara uygunluğunu ölçme bakımından önem taşıyor.

Malatya Stadyumu Müdürü Cem Eren, stadyumun yetkililer tarafından çok başarılı bulunduğunu kaydederek, “Sezon başında hava sirkülasyonu olmadığı için sahada mantar hastalığı boy göstermişti. Sıcak havaların sona ermesi ve attığımız ilaçlarla mantar hastalığının üstesinden geldik. Kış mevsiminin başlamasıyla da saha zemini tabandan ısıtma sistemini aktif hale getirdik. Normalde çim ısısının 14-16 derecelerde olması lazım. Sıcaklığın korunması için ısıtma sistemi otomatik olarak zemin sıcaklığını bu değerler altına düşmeden kendiliğinden çalışmasına devam ediyor. Rutin olarak her hafta delme, kumlama, ilaçlama ve tohumlama gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. Bulutlu havalarda güneş ışığından yoksun kalan zeminde yosunlaşma dediğimiz hastalık başlangıcı yaşanmakta. Dolayısıyla yosunlaşmış zemine sinek ve danaburnu gibi canlıların gelme olasılığına karşılık bu hafta yine sahamızı delerek 25 ton kum serdik. Kaftan dediğimiz ilacımızı zemine enjekte ettik. Şu anda bu sıkıntı da bitti. Hemen ardından güneş vitamini almayan bölgelerin zarar görmemesi adına ultra viole (UV) ışıkları devreye koyuldu. Sahadaki nem oranı bazı bölgelerde şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Bu oranı yüzde 40 seviyelerine düşürdükten sonra kontrollerimizi tekrar yapacağız” diye konuştu.

“Zeminimiz yüzde 99 seviyelerinde”

Zemini her zaman istenen standartlarda tutmak için çalıştıklarını belirten Eren, “Tek hedefimiz Malatya Stadyumu'nun zeminini futbol oynamaya daha elverişli hale getirebilmek. Mevsim itibariyle yeni ekilen çimlerin kökünü sağlamlaştırabilmek için mücadele ediyoruz. Kökler sağlamlaştığında saha maç oynandığı esnada zarar da görmüyor. Önümüzdeki haftalarda yoğun maç trafiğine girileceği için ara vermeden bakımlarımızı sıklaştıracağız. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelen yetkililer gerekli tüm denetlemeleri yaptılar. Çim kökü, drenaj sistemi ve yırtılmalar ölçüldü. Zeminimiz yüzde 99 seviyelerinde. Stat geneline bakıldığında burada bir milli maç veya final müsabakası oynanmaması için hiçbir kriter eksiğimiz yoktur. Yine aynı şekilde ilimizdeki antrenman sahaları hususunda da çok iyi seviyelerdeyiz. İnşallah beklentimiz mart ayında bir milli maça ev sahipliği yapmamız yönünde. Bu şehirdeki ve stattaki ambiyansı görmeyen ülke genelinde milyonlarca insan var. Dolayısıyla Malatya'ya bir milli maç verildiği takdirde hem stadyum hem de şehir olarak bu organizasyonu çok başarılı şekilde yapabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.