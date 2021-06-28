İstanbul'da düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarında yer alan Malatya standı yoğun ilgi görüyor. Fuar açılış töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya mutfağı ve gastronomisi sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor” dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarı ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın açmış olduğu stant ilk gün yoğun ilgi gördü. AB Coğrafi İşaret Belgeli Malatya Kayısısı başta olmak üzere Malatya'nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği stant dolup taştı.

Malatya türkülerinin de yer aldığı Malatya standında Malatya Kağıt Kebabı, kiraz yaprağı köftesi, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı çekirdeği kahvesi gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gastronomi Turizmi Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Önemi” konulu bir sunum yaptı. Malatya'nın doğunun batısı, batının doğusu bir il olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Sadıkoğlu, “Malatya'mız tarihi, doğası, sanayisi, gastronomisi ve eşsiz kültür mirasıyla sadece bölgemizin değil ülkemizin önemli kentlerindendir. Malatya'mız tüm bunların yanı sıra Anadolu'ya özgü misafirperverliği olan bir kenttir. Malatya olarak bizim en önemli ürünümüz kayısı. Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının olduğu Malatya'da 50 bini aşkın aile gaeçimini Kayısıdan sağlıyor. 115 ülkeye ihraç ettiğimiz Malatya Kayısısı gerek Malatya'dan direk yapılan ihracat, gerekse farklı illerden yapılan ihracat ile ülkemize yılda 1 milyar doları bulan döviz girdisi sağlıyor. Aslında kayısıyla birlikte, coğrafi işaretli birçok ürünümüz var. Bu ürünler gastronomi destinasyonumuzun birer aktörü. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri haline geldi. Malatya'mızın gastronomi alanında UNESCO Şehirler Ağına alınması için resmi başvuru yapıldı. Malatya mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. Bugün baktığımızda ülkemizin turizm gelirinin yüzde 30'unu gastronomi turizminden elde ediyoruz. İlimizin gastronomi kültürünü geliştirdikçe ekonomik hareketliliği de büyütmüş oluyoruz. Malatya TSO olarak bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz, mücadele ediyoruz. Biz biliyoruz ki, ilimizin gastronomi turizmi gelişince, oluşan ivmeyle ticari hayatımız da istediğimiz canlılığa ulaşacaktır. Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. İnsanlar artık farklı tatlar arıyor. Büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için ilimizdeki ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmek için bu tür fuarları / organizasyonları önemsiyoruz” dedi.

Gastronomi anlatıldı

Başkan Sadıkoğlu'nun konuşma yaptığı açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de yer aldı. Belediye başkanları kendi şehirlerinin gastronomi kültürlerinden bahsetti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın FKA ve MAGTAD ile birlikte stant açtığı fuar, İstanbul Kongre Merkezi açık alanda üç gün sürecek.