Malatya Tanıtım Günlerini değerlendirdi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'u bütün yönleriyle tanıtma imkanı yakaladığımız etkinliklerden en güzel şekilde istifade ettik.” dedi.

İstanbul Yenikapı da 5 gün süren ve sona eren Malatya Tanıtım Günleri etkinliklerinde Yeşilyurt Belediyesi olarak stant açtıklarını ve ilgi gördüğünü söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un sahip olduğu bütün değerleri bir bütün halinde tanıtma fırsatı yakaladıkları Malatya Tanıtım Günlerini çok iyi değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Mehmet Çınar, “İlçemizin tarihi ve kültürel dokusunu, yöresel ürünlerimizi ve coğrafik güzellikleri ziyaretçilerimizle detaylı olarak paylaştık. Her yönüyle başarılı geçen bir etkinlikten en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık. Yeşilyurt'u bir nevi İstanbul'a taşıdığımız tanıtım günlerinde standımızda bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimizin güzel düşünceleri, önerileri ve tespitleri bundan sonra ki hizmetlerimize ışık tutacaktır. Renkli, canlı ve hareketli bir görüntüye sahip olan standımız gurbetçilerimiz ve diğer misafirlerimizin buluşma noktasına dönüştü. Malatyalılar arasında kaynaşma, tanışma ve dayanışma ruhuna önemli katkılar sunan etkinliklerde yer almak bizi mutlu etmiştir. Sahip olduğumuz kültürel değerlerin yanı sıra, marka olmuş ürünlerimizin tanıtılması açısından elimizden gelen gayreti gösterdik. Standımızı yoğun ilgi görmesi bizleri gururlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Bundan sonrada fuar ve tanıtım günleri gibi organizasyonlarda sürekli yer alıp Malatya ve Yeşilyurt'ta ki büyük değişimi anlatmaya ve aktarmaya önem vereceklerini bildiren Çınar, Malatya adına kenetlenme ve dayanışma ruhunun üst seviyeye çıktığı bir etkinlikte Malatya'nın en güzel şekilde tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bütün aşamalarıyla verimli bir etkinlik oldu, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlarımızı, Valililerimizi, Milletvekillerimizi, Rektörlerimizi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızı, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanlarımızı, yazılı ve görsel medya kuruluşlarımızın değerli temsilcilerini standımızda ağırladık, ilçemiz ve belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunduk. Yaptığımız röportajlar ve katıldığımız canlı yayınlarda tüm dünyaya Yeşilyurt'un tarihi, kültürel, doğal, ekonomik ve turistik değerlerini paylaştık. Belediye hizmetlerini ve yeni dönem projelerimizin olduğu el broşürlerimizi dağıttık. Malatya'nın kayısısı, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı, hemşehrilerimizin bir araya gelerek dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği Malatya Tanıtım Günleri kapsamında hizmet veren standımızda bizleri yalnız bırakmayan birbirinden kıymetli misafirlerimize ve değerli Malatyalı hemşehrilerime nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.