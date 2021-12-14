Malatya tapu müdürlüklerinde işlem rekoru kırılıyor

Sene sonu itibariyle gerçekleşen işlem sayısının 100 binin de üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Tapu işlem sayısı 2020 yılında her iki ilçede 78 bin civarında gerçekleşmişti.

Önümüzdeki Ocak ayı başından itibaren Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan yeni binasında hizmet vermeye başlayacak olan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde pandemi süreci ve ekonomik sorunlara rağmen yaşanan iş yoğunluğu vatandaşın gayrimenkule olan ilgisinin devam etmesi olarak değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürü Mahir Tuncer, “Malatya merkez ilçelerimizde bulunan Yeşilyurt ve Battalgazi Tapu Müdürlüklerimizde tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşılmasının yanı sıra bu müdürlüklerimizde yapılan vatandaş memnuniyet anketlerine göre vatandaş memnuniyet oranı ve günlük İş bitirme oranı da bölge ve ülke ortalamasının üzerindedir.

Yeni yıl ile birlikte Malatya Merkez Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimiz yeni binamızda hizmet vermeye başlayacaktır. Malatya' mıza yakışan hizmet binamızın bu aşamaya gelmesinde katkısı bulunan herkese sonsuz minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim. Malatya' lı vatandaşlarımıza yeni hizmet binasında daha güzel hizmet verebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.