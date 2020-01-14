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Malatya Teknokent Firmasına UNESCO'dan ödül

Malatya Teknokent firmalarından UniBike, “Akıllı Kent” kategorisinde “Unesco İdeal kent Akıllı Şehirler Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Malatya Teknokent firmalarından UniBike, “Akıllı Kent” kategorisinde “Unesco İdeal kent Akıllı Şehirler Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Ödülü'nü almaya hak kazandı. “İdealkent Ödülleri”, 16 Ocak 2020 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde, UNESCO Binası'nda gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.


Malatya Teknokent tarafından yapılan açıklamada, “4. Nesil Paylaşımlı bisiklet sistemlerini, yerli ve milli olarak Türkiye'de ilk kez geliştiren Malatya Teknokent firması UniBike'ın “Akıllı Şehirler ve Sürdürülebilir Ulaşım” ödülüne layık görülmesi Malatya Teknokent adına büyük bir başarı oldu. Ödül UNESCO'da Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği (ACR+) Genel Müdürü Francesco Lembo tarafından, UniBike Yönetim Kurulu Başkanı Güven Akıncı'ya Paris'de takdim edilecek.” denilerek, “Türkiye'de 9 büyük üniversite yerleşkesinde 4. nesil paylaşımlı bisiklet sistemi ile ekonomik bisiklet kullanımı sağlayan UniBike, hâli hazırda şehir merkezlerine yönelik, belediye çözümleri de üretmeye hazırlanıyor. UniBike 100 bini aşan üye sayısını her geçen gün arttırıyor” ifadeleri kullanıldı.

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