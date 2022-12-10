Malatya temsilcisi voleybolcular zirveyi bırakmıyor

Lig 16. grupta Malatya'yı temsil eden Galip Demirel Spor Kulübü, 10. hafta maçında 10'da 10 yaparak zirveyi bırakmıyor.

Van Fevzi Çakmak Ortaokulu Spor Salonunda konuk olduğu Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımına misafir olan Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, baştan sona rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak 3-0 galip geldi. Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, 25-9, 25-22 ve 25-17'lik sonuçlanan setler neticesinde karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi.

Galip Demirel Spor Kulübü, 10. hafta maçında 10'da 10 yaparak yenilgisiz liderliğini sürdürürken,11. hafta karşılaşmasında Hakkari temsilcisi Hakkâri Gençlik Sportif Faaliyetler Kulübü maçına da iddialı hazırlandı.