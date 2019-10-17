Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan MGC'ni ziyaret etti

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ANAP-DYP birleşmesi sonrasında da ANAP İl Binasında rahmetli Turgut Özal'ın resminin DYP'li İl Başkanı tarafından indirildiğini ve buna karşı istifa ederek indirilen resmi Malatya Gazeteciler Cemiyetine getirerek baş köşeye astığını açıkladı.

Vefat eden Gazeteci Haydar Karaduman için Malatya Gazeteciler Cemiyetine başsağlığı ziyaretinde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan Cemiyet yöneticileri tarafından karşılandı. MGC Başkanı Vahap Güner, Başkan Ramazan Özcan'ın ANAP-DYP Birleşmesi sırasında ve sonrasında ANAP Binasından indirilen rahmetli Turgut Özal'ın resminin Malatya Gazeteciler Cemiyetine getirerek Başkan Haydar Karaduman'a teslim ettiğini belirten "Sayın Başkan Özal'a sahip çıksa çıksa Gazeteciler Cemiyeti sahip çıkar diyerek o indirilen resmi Cemiyetimize getirdi ve baş köşede o günden beri burada asılıdır. O bir duruş sergiledi, uzun süredir gönül bağımız var ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi. Rahmetli Turgut Özal'ın resminin satın aldığı ANAP Binasından DYP'liler tarafından indirilmesi olayına açıklık getiren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan “Birleşme sırasında ben Genel İdare Kurulu üyesiydim. İl Binamızda Rahmetli Özal'ın resmi indirilerek DYP'li liderlerin resminin asıldığını görünce tepki gösterdim. Özal'ın resminin yerine asılmasını istedim, Malatya'da bunu yapamazsınız dedim, olmaz dediler. Genel İdare Kurulu toplantısında dile getirdim Hüsamettin Cindoruk'ta Genel Merkez de Özal'ın resmini indirmiş. Toplantıda söz aldım Özal düşmanlığının anlamı nedir diye sordum, Özal'ın resminin tüm il binalarına asılması için talimat yazılmasını istedim ona da karşı çıktılar. Gerekçelerimi de açıklayarak Özal düşmanlığı yapıldığı için istifa ettim, Malatya'ya gelerek indirilen ve depoya konulan 2 adet Özal resmini aldım birini evime diğerini de Cemiyete getirerek Haydar Karaduman'a teslim ettim. Bugün hala o resim Cemiyette baş köşede asılı duruyor, ama o resmi indirenler ise o yanlışlarıyla vicdan azabı çekiyorlar” diye konuştu.