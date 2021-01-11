Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ile Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz tarafından imzalandı.

Törende konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen bir dönemin yaşandığını belirterek, bu süreçte reel sektörün ayakta kalabilmesi adına kamu bankalarının desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Halk Bankası'nın salgının ilk günlerinden bu yana etkin bir rol oynayarak tüm finansal imkânlarını KOBİ'lerin hizmetine sunduğunu belirten Özcan, "Tedarik zincirinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkların firmaların faaliyetlerini olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla hayata geçirilen 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi' de önemli bir adım oldu. Projenin sunduğu imkânlarla alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışı düzenlenirken, tedarik zincirinde tüm ticari işlemlerin güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Özcan, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan Malatya Ticaret Borsası üyelerinin Halk Bankası tarafından belirlenecek limitler dahilinde yararlanabileceği kaydederek, "Firmalarımız vade avantajıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretine devam edebilecek. Protokolün tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz ise anlaşmanın iş dünyasına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Protokolün imza törenine Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Halk Bankası Ticari ve KOBİ Pazarlama Müdürü Ahmet Turan Başer ve Çevreyolu Şube Müdürü Ahmet Turan Akgüneş katıldı.