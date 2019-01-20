Malatya Ticaret Borsası'nda istişare toplantısı

Malatya Ticaret Borsası Meclis Kurullarıyla her hafta bir araya gelen Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, son olarak hububat guruplarının yer aldığı buğday pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda hububatçıların sorunlarını dinleyen Özcan, sektörün sorunlarını masaya yatırarak hazırlayacakları raporu yetkili kurullara taşıyacaklarını söyledi.

Özcan, toplantıda özellikle yeni bir buğday pazarının da acil bir ihtiyaç olduğunu vurgularken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaşanan arpa satışlarındaki sıkıntılarında çözülmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.