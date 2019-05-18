Malatya Ticaret Borsası'ndan iftar ve ödül programı

Reyyan Düğün Salonunda düzenlenen iftar ve ödül programına Vali aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Beleye Badişkanı Mehmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, AK Parti İl Başkan vekili Mahmut Öner Özer, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ekonomisi tarıma, tarımsal sanayi ve hayvancılığa dayalı olan Malatya'nın bölgenin yükselen değeri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Malatya'nın en önemli ürünü olan kayısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak dünya kuru meyve sektöründe adını kalite ve lezzetiyle ispatladığını belirten Özcan, 2018 yılında 112 ülkeye 94 bin ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 260 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti. 2019 yılında da 105 bin ton ihracat hedefi ile yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirten Özcan, “Kayısı çekirdeği ihracatı 2018 yılında 8 bin 600 ton ile 18 milyon dolar gelir getirmiştir. Bu konuda emeği geçen gerek üretici, gerek tüccar ve gerekse de ihracatçı firmalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

Hayata geçirmeyi planladıkları kuru kayısı lisanslı depoculuk ile ürün ihtisas Borsacılığı elektronik satış salonları ile kuru kayısıda yeni dönemin başlayacağını ifade eden Özcan, “Malatya Ticaret Borsasının 10 bin ton, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ise 5 bin ton kapasiteli inşa edeceği depolarla hem üreticilerin sağlıklı koşullarda ürün depolaması hem de finansman sorununun giderilerek piyasanın arz talep dengesini regüle ederek ürününün daha da değerli olması sağlanacak” şeklinde konuştu.

Malatya'nın hayvancılıkta da bölgenin merkezi olduğunu dile getiren Özcan, “Özellikle Yazıhan Mısırdere bölgesinde yapımı planlanan ve çok yakın zamanda hayata geçirilecek olan Hayvancılık OSB sektöre ayrı bir yön verecektir. Malatya gerek süt sığırcılığında gerekse kırmızı et yetiştiriciliğinde dikkatleri üzerine çekmektedir. Ortalama süt üretim kapasitesi kayıt altına alınan 67 ton, kayıt dışı ile 400 tonu bulmuştur. 192 bin büyük baş, 380 bin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile önemli bir yere gelmiştir. İlimizin tarımsal hububat alanındaki en önemli ihtiyacı olan sulanabilir arazi alan kapasitesini arttırmak adına Kapıkaya Turgut Özal Barajı 40 bin, Boztepe Recai Kutan Barajı ile 120 bin dönüm alan suyla buluştu. Malatya hububat üretiminde de bölgenin en önemli merkezi haline gelecektir” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya'nın tarımsal ve sanayi üretimi açısından önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, “Yüz yıllardır burası bir tarım merkezi olmuş, ürettiği tarım ürünlerini sadece ilimizde değil bölgeye hitap edecek şekilde pazarlamıştır. Hatta kayısı da dünyanın dört bir yanına ihraç edilmiştir. Malatya denilince akla kayısı geliyor. Kayısının durumu iyiyse, iyi para ediyorsa Malatya'nın da yüzü gülüyor, ama üründe problem varsa ürün kalitesi azsa, pazarlamada sorun varsa insanımızın yüzü gülmüyor. Bu sene kayısının geçen yılki üretim kapasitesinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında işadamlarının da ciddi katkısının olduğunu ifade eden Baruş, “Bu noktada kayısının gerektiği değeri bulması adına borsaların rolü çok büyük, kayısının pazarlanmasında gerektiği değeri bulmasında şuan ki çalışmaları çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya'da Tahıl ve Hayvancılık Sektörleri 2018 yılı En İyi İhracat ve Genel İşlem Ödüllerinde ödüller takdim edildi.