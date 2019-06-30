Malatya trafiğine nefes aldıracak proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın can damarlarını oluşturan yol projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstasyon kavşağında başlayıp Sivas yoluna bağlanacak 25 metre genişliğinde yol projesine ilk kazma vuruldu.

Toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan bağlantı yolu İstasyon kavşağından başlayıp, Yeni Kapalı Spor Salonu, Şeker Fabrikası, Spor ve Yaşam Merkezi, Maşti'den devam edip, Polis Okulu arkasından Malatya-Sivas Karayoluna bağlanacak. Çevre yolu batı trafiğini rahatlatacak olan yol, etaplar halinde yapılacak. Birinci etap çalışmaları kapsamında 1 kilometrelik hat yapılacak. 25 metre genişliğinde açılacak yol, eski SSK kavşağı, 2. Ordu Lojman kavşağı, Maşti kavşağı, Bostanbaşı kavşağı ve Polis Okulu kavşağındaki yoğunluğu da azaltacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunup, projeyle ilgili bilgiler verdi. Geziye bazı meclis üyeleri ve daire başkanları da eşlik etti. Kent içi ulaşımın daha sağlıklı yapılması için projelendirilen yolları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Gürkan, Malatya'nın gelecekte daha sağlıklı büyümesi için en vazgeçilmez unsurların yollar olduğunu söyledi.

4.7 kilometrelik yeni bağlantı yolunun çevre yolu batı yakasını rahatlatacağına dikkat çeken Gürkan, “Yeni Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Yeni Kapalı Spor Salonu ve Antrenman Tesisleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü şehrimizin batı yakasına yapıldı. Bu oluşumla birlikte bölgede araç sürkilasyonu arttı. Çevre yolu batı trafiği de arttı. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yoğunluğu azaltmak için projelendirdiğimiz yolu Malatya'mıza kazandırıyoruz. 25 metre genişliğinde açacağımız yolu etaplar halinde yapacağız. Şuan 1 kilometrelik bölümde çalışıyoruz. İstasyon kavşağından başlayan hat Malatya-Sivas karayoluna bağlanacak. Şuana kadar yolumuza 600 bin Türk Lirası harcadık. Bittiğinde Malatya trafiği nefes alacak. Malatya'yı istikbale hazırlamaya devam ediyoruz. Çalışmaların hayata geçmesinde emeği olan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.