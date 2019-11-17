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Malatya trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da takla atarak ters dönen jipin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da takla atarak ters dönen jipin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Şehir Mezarlığı mevkiinde seyir halinde olan H.C. (22) yönetimindeki 06 EU 2120 plakalı jip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak ters döndü.Kaza da araç sürücüsü H.C. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı şahs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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