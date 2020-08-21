Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 'Müjde' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Covid-19 pandemisiyle birlikte içinden geçtiğimiz süreçte açıklanan müjdenin iş dünyasına önemli bir motivasyon sağlayacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi, enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltarak ülke ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcını sağlayacaktır. Rezervin üretimine başlanması ile enerji ithalatının azalması, üretimdeki enerji maliyetlerinin de düşecek olması yatırımcılarımız için önemli bir gelişme. Bulunan rezerv her sektöre maliyet düşüklüğü olarak yansıyacaktır. Bu güzel gelişme Türkiye'nin faydasına olacaktır. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu tarihi başarıya liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.