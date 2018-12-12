Malatya TSO' danöğrencilere mont ve bot yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkıları ile alınan mont ve botlar Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yardıma muhtaç öğrencilere ulaştırıldı. İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenerek bot ve mont yardımında bulunuldu.

Tören öncesinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Sizler hepimizin geleceğisiniz, başarılı olmaya gayret gösterin çünkü gelecek sizlerin elinde şekillenecek. Hedeflerinizi belirleyin ve bu yolda ilerleyin bizlerde üstümüze düşen desteği vermeye hazırız” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası ile başkan Sadıkoğlu'nu öğrencilere tanıtan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise sınıf kütüphanesi sözü aldı. Melekbaba ilkokulunun sınıf kütüphanesine ihtiyacı olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Tatlı, "Sanayi odası olarak siz üstlenirseniz öğrencilerimizi mutlu edersiniz" şeklinde konuştu. Oğuzhan Sadıkoğlu ise “yönetim olarak sınıf kütüphanesi yapımını üstleniyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Celal Abbas Karaduman kütüphane yapımını, meclis üyemiz Mesut Özdemir ise kitap eksikliğini üstlenecek" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'ya ve okul müdürü Nevzat Kıroğlan'a mont ve botların teslimi yapıldı. TSO'dan her fırsatta eğitim desteği aldıklarını belirten Ali Tatlı “bundan sonraki süreçte TSO başta olmak üzere oda başkanlarımızla birlikte ortak bir proje hazırlıyoruz. Okullarda tematik alanlar oluşturarak Malatya'da ki esnaf ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

TSO Başkanı Sadıkoğlu da TOBB ve Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık kıyafet eksikliklerini giderdiklerini belirterek, "Eğitime desteklerimiz her fırsatta devam edecek. Sanayi de insan faktörü çok önemlidir. Bunu geliştirmeyi müdürümüz Ali Tatlı'ya ifade ettik. Kendisinin de dediği gibi tematik bölümler açıp, meslek lisesi boyutuyla sanayi ile teoriği bir araya getirecek sonrasında ise öğrencilere iş garantisi sağlayacak bir projenin hazırlığındayız. İleri ki günlerde imzalar atılacak ve kalifiyeli eleman yetiştirmek, sanayiyi desteklemek için önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.