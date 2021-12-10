Malatya TSO mükemmeliyet merkezine dönüşüyor

TOBB'un önerisiyle 365 Oda-Borsa arasından seçilen 21 Oda-Borsa Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecek. Bu odalardan biri de Malatya TSO oldu.

2018-2021 döneminde Malatya TSO tarafından şehrin sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesine yönelik uygulanan projeler Malatya TSO'yu 365 Oda-Borsa arasında öne çıkararak kurulacak 21 Mükemmeliyet Merkezinden biri olmasını sağladı.

Malatya TSO'nun Mükemmeliyet Merkezi'ne dönüştürülmesi sürecinin başlatılması için toplantı düzenlenerek yasal mevzuatlara uygunluk, yetkinlik düzeyleri, üye destek mekanizmaları, yönetişim planı gibi konular ele alındı.

“Odamız önemli bir projenin parçası olmuştur”

Malatya TSO'nun Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecek olmasının Oda üyelerine çok önemli değerler katacağını vurgulayan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “KOBİ'lerin afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliği kapasitelerini destekleyen Sağlam KOBİ Projesi, COVID-19 döneminde afet ile mücadele ve iyileşme süreçlerinde de KOBİ'lere destek sağlama vizyonunu adapte etmiştir. KOBİ'lerin dijitalleşme kapasitelerini desteklemek amacıyla, TOBB, IDEMA, YBI, Google.org ve Google Türkiye ile yaptığı iş birliği kapsamında KOBİ'lere yönelik aktiviteler tasarlamış ve içerikler oluşturmuştur. Bu kapsamda TOBB önerisiyle ülkemizde 21 Oda-Borsa Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecektir. Malatya TSO'nun 2018-2021 dönemindeki iyi uygulamalar raporu tüm odaların olduğu gibi TOBB'nin de dikkatini çekmiş ve Malatya TSO bu önemli projenin bir parçası olmuştur. KOBİ'ler başta olmak üzere üyelerimize çok değerli hizmetlerin sunulacağı yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. Ben Odamızı bu noktaya taşıyan yönetim kurulumuzu ve personellerimizi tebrik ediyor, sürecin ilimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.