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Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerinin 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.


MTSO tarafından kamuoyuna duyuru olarak yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:


“5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 83. Maddesi ve Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Oda-Borsa organ seçimlerinin yapılması planlanmaktadır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu olarak seçim tarihimizi 2 Ekim 2022 Pazar günü olarak belirleyerek başvurumuzu İlçe Seçim Kurulu'na yaptık. Yapılacak seçimin üyelerimize ve ilimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.”

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