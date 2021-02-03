Malatya TSO'da yapılandırma devam ediyor

MTSO'da aidat borçlarına yapılandırılma süresi devam ediyor. Oda üyeleri, aidat borçlarını 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırabilir. Yapılandırmanın detayları hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, “Ülkemizde korona virüs vakasının ilk görüldüğü Mart ayından itibaren uygulanan bazı tedbirler başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş dünyasını derinden etkilemektedir. MTSO olarak yaşanan bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atarak çeşitli desteklerin sağlanmasında öncülük ettik. Kamu alacaklarının yapılandırılmaya başlamasıyla birlikte, MTSO olarak bizde üyelerimize biriken aidat borçlarını yapılandırma imkânı sunduk. Kamu alacaklarının yapılandırma süresi 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Ancak, odamızın yapılandırma süresi devam ediyor. Üyelerimize 31 Ağustos 2020 tarihi öncesine ait oda aidat borçlarının faizlerinin silerek, anaparanın peşin veya 6 eşit taksitle yapılandırılmasını sağlıyoruz. Pandemiden dolayı oluşabilecek yoğunluk sebebiyle son başvuru süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Oda üyelerimizin bu tarihe kadar başvurmaları halinde mevcut anapara borçlarını peşin veya 6 aya kadar yeniden yapılandırarak ödeyebilecekler. Pandemi sürecinin kısa sürede sona ermesi umuduyla, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.