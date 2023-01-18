Malatya TSO'dan tescilli ürünlerin tanıtımına katkı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Malatya'nın coğrafi işaret tescili almış yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiriyor.

MTSO binasının girişinde açılan sergide MTSO'nun coğrafi işaret tescilini yaptırdığı Malatya Kayısısı, Malatya Kağıt Kebabı ve Malatya Peynirinin de aralarında bulunduğu Malatya Kayısı Çekirdeği, Arapgir Mor Reyhanı, Hekimhan Cevizi, Malatya Köpük Pestili, Malatya Banazı Karası Üzümü, Malatya Dalbastı Kirazı, Malatya Tevek Yaprağı Sarması, Akçadağ Kömbesi, Malatya Tarhanası, Arapgir Dolaması, Malatya İçli Köftesi, Malatya Analı Kızlı Köftenin görseller ile tanıtımı yapılıyor.

“Malatya mutfağı dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor”

MTSO binasına gelen Oda üyeleri tarafından büyük beğeni alan çalışma hakkında konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya mutfağı ve gastronomisi sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. İlimizin gastronomi turizmini geliştirdikçe ticari hareketliliği de büyütmüş olacağız. Oda olarak farklı çalışmalar yürütüyoruz. Malatya Kayısısı Odamız tarafından AB coğrafi tescil almış en önemli ürünümüz. Yine Malatya Kağıt Kebabı ve Malatya Peynirinin de Odamız tarafından coğrafi işaret tescili alındı. Farklı kurumlar tarafından tescili alınmış şehrimizin yöresel ürünlerini Oda binamıza gelen misafirlere görsel ve metin olarak tanıtımını yapıyoruz. Üyelerimiz tarafından da büyük beğeni aldı. Bu tür çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya TSO Üyesi Ramazan Çakır'da yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “Özlediğimiz, unuttuğumuz yöresel yemeklerin bizlere hatırlatılmasından dolayı teşekkür ederiz. Odaya il dışından da çok fazla misafir geliyor. O misafirlere Malatya'mızın yöresel yemeklerinin tanıtılması çok güzel. Düşünenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.