Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde tercih günleri başladı

Dr. Aysun Bay Karabulut, “Bu yıl yeni kurulmuş olan Tıp Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne ilk öğrencilerimizi alıyoruz. Birinci yılımızda bin 175 olan öğrenci kontenjanımız bu yıl 2 bin 150 oldu” dedi.

Tıp Fakültesini ilk tercih olarak yazan öğrencilere ise karşılıksız burs verilecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından Malatya Park AVM'de tercih dönemi nedeniyle Tercih ve Tanıtım Günleri düzenlendi. Üniversite daire başkanları, öğretim üyeleri ve personellerin öğrenci adaylarına tercih dönemi ile ilgili olarak bilgilendirme yapıp, Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulları hakkında bilgilendirmede bulunuyorlar.

4 yeni fakülte açılıyor, öğrenci sayısı 2 katına çıktı

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Tercih ve Tanıtım Standını ziyaret ederek, burada öğrenci adayları ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden rektör Prof. Dr. Karabulut, “Kuruluşunda sadece Ziraat Fakültesi'nde öğrencisi bulunan üniversitemiz, bu yıl yeni kurulmuş olan Tıp Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne ilk öğrencilerimizi alıyoruz. Kuruluşumuzun 2. yılında 4 yeni fakülte aynı anda ülkemizin eğitim ve akademik zincirine altın halka olarak ekleniyor. 8 Meslek Yüksekokulumuz, 9 meslek yüksekokuluna çıktı. 11 uygulama ve araştırma merkezi kurularak faaliyete geçirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortak kullanımı uygulamaya başladı. İlk yılında toplam öğrenci kontenjan sayımız bin 175 iken, bu sayı bu yıl 2 bin 150 oldu. 1.5 yılda ülkemiz, Malatya'mız ve üniversitemiz adına önemli hedefler başarıldı. Üniversitemiz aynen öğrenci adaylarımız gibi genç ve dinamik. Gençlerle yol arkadaşı olup, gençlerin hedeflerini görebilecek, gençlerin hayata koşuşuna ayak uydurabilecek, genç bir üniversiteyiz. Türkiye'nin en genç üniversitesi olarak, bilimde, akademide, araştırmada, kültürde ve sosyal faaliyetlerde farkındalık oluşturmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Gençleri bir anneye teslim etmiş olacaklar”

Tıp Fakültemizi tercihlerinde ilk sıraya yazarak üniversitemizi kazanan ve kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye öğrenim destek bursu vereceklerinin müjdesini de paylaşan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “ülkemizin ve Malatya'nın en genç üniversitesi ve en genç akademisyen kadrosuna sahip üniversitelerinden biriyiz. Çok genç, yeni nesil akademisyen kadromuz bulunuyor. Yeni nesil, duvarları olmayan bir üniversiteyiz. Bilimin üretime, topluma hizmete dönüşmesini öncelik yapan bir üniversiteyiz. Bir kadın rektör olarak, bir anne rektör olarak görev yapıyorum. Çocuklarına Malatya Turgut Özal Üniversitesini tercih ettirecek olan aileler şunu unutmasınlar; gençleri bir anneye teslim etmiş olacaklar. Ben kendi çocuklarımın güvenliğini, yemeğini, ulaşımını, barınmasını nasıl düşünüyorsam Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne gelecek olan tüm evlatlarımızı da aynı şekilde düşünüyorum. Evlatlarını üniversitemize teslim eden ailelerin gözü arkada kalmayacak. Öğrenci adaylarımızın ve velilerimizin tercihlerinde Malatya Turgut Özal Üniversitesini birinci sıraya yazmalarını özellikle bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Bu yıl öğrenci almayan başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokulu sayısının 9'a yükseldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya ülkemizin ve bölgemizin en huzurlu kentlerinden biridir. Malatya öğrenciyi seven bir kenttir, Malatya eğitimi ve okumayı seven bir kenttir. Malatya bir üniversite kentidir. Eğitim, ulaşım, sağlık, sanayi, sosyal ve kültürel alt yapısı ile bölgenin çekim merkezidir. Tüm ilçelerimizin ayrı bir güzelliği ve özeliği var” diye konuştu.