Malatya Valiliğinden ‘Sevkan Ordu' açıklaması

Ayrılmak istediği eşinin tehditleri ile sokağa çıkamadığını belirten Sevkan Ordu'nun açıklamaları üzerine Malatya Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, “Bahsi geçen tüm olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler yapılmış ve önleyici tedbirler alınmıştır” denildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve yerel basında Sevkan Ordu'nun demeçleri ile ilgili çıkan haberler anımsatılarak, haberlere konu olan iddialarla ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Valilik açıklamasında, Sevkan Ordu'nun eşi Ö.O. hakkında kasten yaralama, tehdit, hakaret, 6284 sayılı kanuna muhalefet, iftira, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlardan Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerekli adli işlemlerin başlatılmasının sağlandığı belirtildi. Ayrıca şüphelinin çocuğuna şiddet uyguladığı iddiası ile ilgili olarak Malatya Çocuk Şube Müdürlüğünce de işlem yapıldığı belirtilerek, Sevkan Ordu'nun babası olan Şevket Gül'ün iş yerinin kundaklanması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan tahkikatın devam ettiği ifade edildi.

Yine Sevkan Ordu'nun ikamet ettiği apartmanın bulunduğu yere ses bombası atıldığı iddiası ile ilgili ise herhangi bir iz, emare ve delilin tespit edilememesi nedeniyle bir işlem yapılmadığı belirtilirken, ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde ise mağdur Sevkan Ordu hakkında 6 ay süre ile koruyucu tedbir kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Sevkan Ordu'nun annesi ve babası hakkında da Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğince 3 ay süreli koruyucu tedbir kararları uygulandığı belirtildi. Şüpheli Ö.O.'nun tedbir kararlarına aykırı davranması nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosuna 6 kere suç duyurusunda bulunulduğu dile getirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bahsi geçen tüm olaylarla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ivedilikle adli işlemlerin yapıldığı ve önleyici tedbirler alınarak hazırlanan tahkikat evraklarının Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğinin belirtildiği açıklamada “Tahkikat evrakları ile ilgili olarak adli makamlarca açılan davaların bir kısmı devam etmekte olup, bazı şikayetlerle ilgili olarak ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” alındığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.