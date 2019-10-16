Malatya Valisi Baruş, 7. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti

Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur'a iadeiziyarette bulundu.

Hava Silah Sistem Albayı Hasan Hüseyin Kanbur, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine 19 Eylül'de atanmış ve geçtiğimiz haftalarda Vali Aydın Baruş'a nezaket ziyaretinde bulunmuştu. Vali Baruş da Kanbur'a iadeiziyarette bulunup, yeni görevinde başarılar dileyerek bir süre sohbet etti. 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Kanbur tarafından karşılanan ve şeref defterini imzalayan Vali Baruş'a, günün anısına Kanbur tarafından 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığının madalyonu takdim edildi.