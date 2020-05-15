Malatya Valisi Baruş'tan koronaya karşı sıcak hava uyarısı

Vali Aydın Baruş, twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Havaların güzel olması bizleri yanıltmasın. Virüs tehlikesi geçmiş değil. Zorunlu olmadıkça evlerimizden ayrılmayalım. Sosyal mesafeye uymaya ve maske takmaya özen gösterelim” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, geçtiğimiz günlerde İHA'ya yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerinin rahatlatılması nedeniyle tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyerek, "Henüz tehlike geçmiş değil” ifadelerini kullanmıştı.