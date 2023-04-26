Malatya Yaşam Kent'in açılışı törenle yapıldı

Malatya'da Başakşehir Belediyesinin işbirliğiyle hayata geçirilen Malatya Yaşam Kent konteyner kenti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açıldı.

6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için 2 bin kişilik gönüllü ekip ile İstanbul Başakşehir Belediyesi, AFAD ve çeşitli şirketlerin iş birliğiyle depremin hemen ardından Malatya ve Adıyaman'da yapımını tamamladığı ve 10 bini aşkın depremzedenin konaklayacağı konteyner kentte yaşam başladı.

Kalıcı konutlar inşa edilene kadar depremzede vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Yeşilyurt ilçelerindeki konteyner kentlerde hazırlıklar tamamlandı. Konteyner kentlerin teslim törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı.

Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 7 konteyner kentte yaklaşık 2 bin konteynerin hak sahibi ailelere teslim edileceğini vurgulayarak, “Bir hemşehriniz olarak depremin ilk gününden itibaren tüm imkânlarımızla yanınızda olmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İstanbul'dan en fazla yardım tırı gönderen ilçe olduk. Sizlere yaşam alanları oluşturmak için konteyner kentlerimizin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız. Çok büyük bir afet yaşadık. Bu süreci el birliği ile aşacağız. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın, ülkemizi korusun” ifadelerini kullandı.

“Devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk”

Deprem sonrası devlet ve millet kenetlenmesine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Milletimiz tüm zorlukları birlikte aştı. Bu kadar büyük bir alanda devletimizin her kademesi çalışma yürüttü, yürütmeye de devam ediyor. Afet bölgesinde alınan kararlarla yaraları çok hızlı bir şekilde sarıyoruz. Devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk" dedi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızlıca sahaya indik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin yaşandığı an itibarıyla çok hızlı bir şekilde görev dağılımı yaparak sahaya inmelerini sağladığını belirten Ersoy, "Bu kadar kısa sürede yapılan bunca işin, gerçekleştirilen bunca çalışmanın arkasında bu milletin hakkını ödeme azmimiz, irademiz var. Vefat eden kardeşlerimize son görevimizi yapma, geride bıraktıklarına sahip çıkma bilincimiz var. Yaklaşık üç aylık sürede gerçekleştirilen yoğun çalışmalar da bu bilincin neticesidir." ifadelerini kullandı

“Sizlerle birlikte bugünlerin de üstesinden geleceğiz”

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin başlatıldığını kaydeden Ersoy, "Konteyner kentlerimizi de kurmayı sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz, tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması içindir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek bakan arkadaşlarım sürekli 11 ilimize gidip geliyoruz. Bütün süreçlerin takipçisiyiz. Sizlerle birlikte bugünlerin de üstesinden geleceğiz ve inşallah bir yıl sonra şehirlerimizi yeniden inşa etmiş olarak, kalıcı konutlarımızı hak sahiplerine teslim ederken de yine burada olacağız. Bir daha böyle acıları yaşamamak adına, kentsel dönüşüm projelerini de yine milletimizle el ele hayata geçiriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'yi daha güvenli bir geleceğe hep beraber taşıyacağız" diye konuştu.

Malatya'da bin 510 konteynerden oluşan Malatya Yaşam Kent'te üç adet sosyal tesis binası, dört adet kütüphane ve çalışma alanı, üç adet kadın merkezi, üç adet genç merkezi, bir adet danışmanlık merkezi, bir adet kreş, ve güvenlik, polis, AFAD, idari birimler, çamaşırhane, mescit, sağlık ocağı, spor ve çocuk oyun alanları ve çardaklar bulunuyor.