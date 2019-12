Malatya yemekleri tan?t?ld?

Uluslararas? Malatya Gastronomi ve K?lt?r Kongresi tamamland?. Kongrede sunulan 180 bildiri kitap hale getirilecek

Malatya Ye?ilyurt Belediyesinin ev sahipli?i yapt???, ?ktisadi Kalk?nma ve Sosyal Ara?t?rmalar Derne?inin katk? sa?lad??? Uluslararas? Malatya Gastronomi ve K?lt?r Kongresinde akademisyenler, Malatya ve Ye?ilyurt Mutfa??n?n gastronomi d?nyas?na farkl? bir canl?l?k ve hareketlilik kazand?racak niteli?e sahip oldu?unu ifade ettiler.

Onursal Ba?kanl???n? Ye?ilyurt Belediye Ba?kan? Mehmet ??nar'?n yapt??? Uluslararas? Malatya Gastronomi ve K?lt?r Kongresine kat?lan akademisyenler, Malatya ve Ye?ilyurt Mutfa??n?n gastronomi d?nyas?nda hak etti?i konuma ula?mas? i?in izlenecek metotlar, yap?lacak tan?t?mlar, yemek k?lt?r?n?n toplum, insan ve medeniyetler ?zerinde ki etkileri, gastronomi turizmin sosyal ve k?lt?rel s?rece etkileri ?zerine haz?rlad?klar? sunumlar payla?t?lar.

Malatya ?n?n? ?niversitesi Spor Bilimleri Fak?ltesi ??retim G?revlisi Ir?il Demiralp, kongreyi de?erlendirirken, modern ya?am vizyonuna ula?an kentlerin ve toplumlar?n ilerlemesinde yeme-i?me sekt?r?n?n ciddi katk?s? oldu?unu ifade ederek, ?Her y?n?yle verimli ve g?zel bir kongreye ev sahipli?i yapan Ye?ilyurt Belediye Ba?kan?m?z Mehmet ??nar ba?ta olmak ?zere ?KSAD Y?netimine ve emek verenlere te?ekk?r ederim. Yurt i?i ve yurt d???ndan ?ok say?da bilim adam?n? a??rlamak, Malatya'n?n gastronomi y?n?n?n tan?t?lmas? a??s?ndan ?ok faydal? oldu. Misafirlerimize Malatya ve Ye?ilyurt Mutfa??ndaki e?siz lezzetleri haz?rlanan g?zel bir sunumla tan?tma f?rsat?na ula?t?k. Kat?l?mc?lar y?resel yemeklerin neler oldu?unu ve nas?l yap?ld???n? ??rendiler, hi? tatmad?klar? yemekleri tatt?lar, bu harika bir ?ey. Tabii ki bunun bilimsel ?al??malarla ilerlemi? olmas? bana kal?rsa ?ok k?ymetli hal ald?. Farkl? ?niversitelerden gelen akademisyenler kendi y?relerine ait yemekleri anlatt?lar, ?neri ve tespitleriyle gastronomi anlam?nda bize ?ok fazla katk? sa?lad?lar. Ye?ilyurt Belediyesinin bilimsel anlamda ?ehrimize sa?lad??? bu katk?lar? takdirle kar??l?yorum. Gastronomi ?u anda ?lkemizin g?ndemindeki konular?n ba??nda gelmektedir, televizyonlarda yemek programlar? fazlala?t?, hemen hemen her kanalda yemek yar??malar? yap?l?yor, ger?i d?nya yemek sekt?r? ?zerine e?ilmi? durumda? ifadelerini kulland?.

Obezitenin artt??? bu d?nemde, gastronomiyle ilgili bir kongrenin Malatya'da d?zenlenmesinin ?nemli oldu?una dikkat ?eken Demiralp, "Gastronomide yeme?in tad? ve damak tad? ?ok ?nemli, az ve ?z yemek, keyifle yemek ?nemlidir. Biz toplum olarak ekmekli, ya?l? y?zl? yemekleri severiz ancak t?m lezzetlerin az ve ?z yenilmesi, midenin ?ok kaliteli ya?lar ve besinlerle ihtiyac?n?n giderilmesi gibi sa?l???m?z? ilgilendiren konular gastronominin temel ama?lar? aras?ndad?r. D?nya gastronomisinde bir numara Tayland Mutfa??d?r. Tayland denince b?rt? b?cek yemekleri yiyen bir toplum akla geliyor, bizim yemek k?lt?r?m?ze ?ok ters ancak orada ya?ayanlar Tayland mutfa??n? d?nyada bir numara yapt?lar. ?lkemizde Gaziantep ve Hatay yemekleri ?u anda reva?ta peki neden Malatya yemekleri de reva?ta olmas?n? Asl?nda bu bir strateji ve tan?t?mdan ge?iyor. Yemeklerimizi i?te b?yle g?zel kongrelerle tan?tabiliriz, gerek sosyal medyada payla?arak gerekse de ilimizdeki yerel ve ulusal medya arac?l???yla geni? kitlelere ula?t?rabiliriz. Malatya yemeklerini anlatan bir gastronomi kongresi ve ?al??tay? neden ba?ka bir il?ede, kentte veya Avrupa'n?n bir kentinde d?zenlenmesin ki? V?cudumuz i?in en sa?l?kl? besinlerin ba??nda bulgur gelmektedir, hayat?m?zdan kesinlikle ??kmamas? gereken en ?nemli besin maddelerinden bir tanesidir. Malatya, bulgurun t?revlerinden ?ok fazla yemek ??kartabilecek bir duruma sahip ve bu alanda a??k?as? rakibi yoktur. Gaziantep, Hatay ve Adana yemekleri hep etle yap?l?rken, bulgurla ?retilebilecek en fazla yemek Malatya'da yap?lmaktad?r. Anal?-k?zl?, ek?ili k?fte, s?kma k?fte ba?ta olmak ?zere bulgur t?revlerinden yap?lan t?m yemeklerimiz besleyici ve doyurucu olmas?n?n yan?nda v?cut sa?l???n?n korunmas? i?inde ?nemlidir. Malatya t?m bu g?zel yemekleriyle gastronomi kenti olmay? hak etmektedir? ?eklinde konu?tu.

Uluslararas? Malatya Gastronomi ve K?lt?r Kongresi'nde yer almaktan onur duydu?unu ifade eden Dr.Mutlu ?zgen ise, ? ?ncelikle bizleri Malatya'da ?ok g?zel ?ekilde misafir edip, gastronomi alan?ndaki sunumlar? payla?mam?z? sa?layan Ye?ilyurt Belediye Ba?kan? Mehmet ??nar ile bu kongrenin hayata ge?mesinde emek sarf eden herkese te?ekk?r ediyorum. ?stanbul'dan kongreye kat?ld?m ve y?llard?r ?zerinde ?al??t???m Anadolu mutfa?? ve k?lt?r?yle ilgili haz?rlad???m bildiriyi davetlilerle payla?t?m. Uluslararas? bir kongrenin Malatya'da d?zenlenmesini yerinde ve do?ru bir karar olarak g?r?yorum. Malatya denince bizim akl?m?za kay?s? ve kay?s? ?r?nleri geliyordu ancak Malatya'da zengin bir yemek k?lt?r? vard?r. ??nk? bu zenginli?e m?sait bir co?rafyada bulunuyor. Belediye Ba?kan?m?z?n a??l??ta yapt??? konu?mada, dut yapra??ndan ba?layarak farkl? yapraklardan yap?lan k?ftelerden bahsetti, buran?n ?ok me?hur bir kiraz yapra?? sarmas? var. Yap?l??? itibariyle ?ok zor ve zahmetli bir yemek ancak Anadolu'da bir tabir var ? Bunu yapmak i?in avrat olmak laz?m' hatta bu yeme?in tan?t?m?nda ?avrat sarmas?' diye yazm??lard?. Burada maharet kad?nda bitiyor, gastronomiyi var eden de muhafaza edende asl?nda kad?nd?r? ifadelerini kulland?.

Kad?nlara ?vg?

Malatya'da ki bu zengin mutfa?? g??l? hale getirenlerin asl?nda kad?nlar oldu?una i?aret eden ?zgen, ??simsiz kahramanlar?m?z onlard?r, kad?nlar?m?z?n nesilden nesle aktard?klar? tarifler bug?n restorantlarda ve mutfaklar?m?zda devam ediyor. Asl?nda yemek anneden k?zlar?na b?rak?lan manevi bir mirast?r. Malatya'da ger?ekten do?ru bir anda ve do?ru bir zamanda bir kongre d?zenlendi. Malatya gastronomi alan?nda do?ru i?ler yapmak i?in belki de Mehmet ??nar Ba?kan? bekliyordu, ben b?yle de?erlendiriyorum. Malatya'da daha iyi ?eylerin olaca??n? tahmin ediyorum, ??nk? ?ok g?zel bir ba?lang?? yap?ld?. Bir ?eye ba?lamak ?nemlidir, devam? mutlaka gelecektir. Mehmet ??nar'?n Ba?kan?n ?zellikle gastronomi alan?ndaki yat?r?mlar?n? ve projelerini dinledim, akademik ?evreden geldi?imiz i?in de ayr?ca ?ok be?endim, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum? diye konu?tu.

Uluslararas? Malatya Gastronomi ve K?lt?r Kongresinde yay?mlanan 180 adet bildirinin i?inde oldu?u bilimsel kitapta ?n?m?zdeki aylarda bas?l?p, ilgili yerlere iletilecek.