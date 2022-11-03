Malatya yerli ve milli bitki üretimi arttırılacak

Malatya'da, yerli ve milli yem bitkisi üretimini arttırmak amacıyla deneme mahiyetinde yerli bitkilerin ekimine başlanıldı.

Yerli ve Milli Tohumların Demonstrasyon Çalışmaları çerçevesinde, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilen Ayşehanım ve Mehmetbey Tritikale çeşitlerinin ekimi, Malatya'nın Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesinde yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, ilçede ekimi yapılan Ayşehanım ve Mehmetbey Tritikale çeşitleri hakkında açıklama yaptı. Macit, " Tritikale, buğday ve çavdarın bileşimi ile elde edilmiş olan, buğdayın verim yüksekliğini ve tahıl kalitesi ile çavdarın hastalıklara ve toprak özellikleri de dahil olmak üzere çevre koşullarına dayanıklılığını birleştiren bir yem bitkisidir. Yerli ve Milli Tohumlarımızın Demonstrasyon Çalışmaları çerçevesinde, Hekimhan İlçemizin Karapınar Mahallesinde yaklaşık 20 dekarlık alanda Ayşehanım ve Mehmetbey Tritikale çeşitleri ekimi yapıldı. İklime uyumlu hastalık ve zararlılara dayanıklı yerli ve milli çeşitlerin üretime kazandırılması amacıyla yapılan demonstrasyon çalışmasının neticesinde yerli çeşitlerin genel durumu ve gelişimi göz önüne alınarak çiftçilerimize tanıtımı sağlanacaktır. Uygulamalı olarak sahada yapılan bu çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde, bölgemize adapte olan yüksek verime haiz en uygun çeşitler belirlenip daha geniş alanlarda üretim yapılabilmesi için çiftçilerimize tavsiyelerde bulunulacaktır" dedi.